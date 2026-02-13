La compagnie émiratie DP World remplace son PDG, cité dans le dossier Epstein

Cette image, non datée et non localisée, diffusée par les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants le 18 décembre 2025, montre Jeffrey Epstein (à droite), condamné pour agressions sexuelles, en train de cuisiner avec Sultan Ahmed bin Sulayem, PDG de DP World ( House Oversight Democrats / - )

Le compagnie portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi le remplacement de son PDG, Sultan Ahmed bin Sulayem, après la publication de documents soulignant ses liens d'amitiés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Décrit par Jeffrey Epstein comme l’un de ses "amis les plus fiables", l'homme d'affaires émirati est largement cité dans les millions de pages du dossier publié fin janvier par la justice américaine.

Dans un communiqué, DP World a annoncé "la nomination de Son Excellence Essa Kazim au poste de président de son conseil d’administration et la nomination de Yuvraj Narayan au poste de directeur général", sans explication ni référence à M. bin Sulayem.

Le sultan Ahmed Bin Sulayem, président-directeur général de DP World, le premier jour du sommet B20 de trois jours à New Delhi, le 25 août 2023 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

La mention de son nom dans le dossier Epstein ne suppose pas, a priori, la commission d'actes répréhensibles de sa part, mais les documents ont révélé des relations étroites entre les deux hommes, même après la première condamnation en 2008 du financier pour sollicitation sexuelle d'une mineure.

Leur correspondance soutenue entre 2009 et 2018 mêle rendez-vous, discussions privées et d’affaires. Les documents mentionnent plusieurs visites chez Jeffrey Epstein, y compris sur son île privée.

L'ancien patron, présenté par M. Epstein comme "le bras droit" du dirigeant de Dubaï, cheikh Mohammed ben Rached, a partagé des détails intimes avec le prédateur sexuel, notamment son expérience sexuelle avec une étudiante à Dubaï.

- "Vidéo de torture" -

Le représentant américain Thomas Massie, républicain du Kentucky, interroge la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, au Capitole à Washington, le 11 février 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Thomas Massie, élu républicain à la Chambre des représentants des Etats-Unis, a commenté sur X le départ de l'ex-PDG de DP World, relevant qu'il intervenait après des révélations sur un courriel adressé à Jeffrey Epstein évoquant une "vidéo de torture".

Thomas Massie - qui a eu accès aux versions non caviardées des fichiers Epstein avec son collègue démocrate Ro Khanna - avait publié sur X un échange de courriels datant de 2009 entre Jeffrey Epstein et un expéditeur, dont le nom était caviardé, évoquant une "vidéo de torture".

"Le ministère de la Justice a caviardé les informations nécessaires pour identifier qui a envoyé à Epstein le courriel de la +vidéo de torture+", a-t-il écrit vendredi sur X.

"Ro Khanna et moi avons découvert son nom et l’avons rendu public lundi. Il démissionne aujourd’hui", a-t-il ajouté.

Les documents indiquent par ailleurs que Jeffrey Epstein a mis M. bin Sulayem en contact avec l'ancien premier ministre israélien, Ehud Barack, et que l'homme d'affaires émirati s'est rendu en Israël plusieurs années avant qu'Abou Dhabi ne normalise ses relations avec le pays.

Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )

Jeffrey Epstein a été condamné en 2008 pour avoir eu recours aux services de dizaines de prostituées mineures. Il est mort en prison à New York en 2019 en attendant d'être jugé pour trafic sexuel de mineures.

Les millions de documents publiés le 30 janvier par la justice ont éclaboussé des figures de premier plan à travers le monde.

Propriété du gouvernement émirati, DP World, parmi les plus grands opérateurs portuaires au monde, est présent dans plus de 80 pays et emploie plus de 100.000 personnes, selon son site internet.