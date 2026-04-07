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Les actions du secteur de l'énergie progressent, le pétrole s'envolant avant la date butoir fixée par Trump à l'Iran pour le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,3%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 0,7% à 110,52 $/baril, le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 3,6% à 116,45 $/baril ** Les prix du brut gagnent avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump pour que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz ou s'expose à des attaques contre des centrales électriques et d'autres infrastructures

** La major de l'énergie Exxon Mobil XOM.N en hausse de 1,3%

** Valero Energy VLO.N , Chevron CVX.N , ONEOK OKE.N et Diamondback Energy FANG.O gagnent entre 2 % et 3,4 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N gagnent environ 0,5 % chacune

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N gagnent 1,8% et PBF Energy PBF.N en hausse d'environ 1%

Pétrole et parapétrolier

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