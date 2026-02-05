Les actions du secteur de l'énergie chutent, le pétrole brut reculant suite à l'apaisement des craintes d'approvisionnement après l'accord entre les États-Unis et l'Iran sur des pourparlers

5 février - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 2,3 %, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 3,2 % à 67,27 $/baril, le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 3,3 % à 62,97 $/baril ** Les prix baissent après que les Etats-Unis et l'Iran aient accepté de tenir des discussions à Oman vendredi

** Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, explique que les prix du pétrole sont fortement influencés par les tensions au Moyen-Orient et que les marchés suivent de près les négociations à Oman

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en baisse de 2,1% et 1,7%, respectivement

** APA Corp APA.O , SLB SLB.N , Occidental Petroleum

OXY.N , ConocoPhillips COP.N perdent entre 3,7% et 5,3%; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie ** Séparément, COP manque les estimations de bénéfices du 4ème trimestre en raison de la baisse des prix du brut au cours du trimestre

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O chute de 3,5% et son homologue Halliburton HAL.N de 3,5%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N recule de 1,7% et Marathon Petroleum MPC.N de 2,2%