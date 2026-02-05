 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du secteur de l'énergie chutent, le pétrole brut reculant suite à l'apaisement des craintes d'approvisionnement après l'accord entre les États-Unis et l'Iran sur des pourparlers
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 2,3 %, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 3,2 % à 67,27 $/baril, le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 3,3 % à 62,97 $/baril ** Les prix baissent après que les Etats-Unis et l'Iran aient accepté de tenir des discussions à Oman vendredi

** Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, explique que les prix du pétrole sont fortement influencés par les tensions au Moyen-Orient et que les marchés suivent de près les négociations à Oman

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en baisse de 2,1% et 1,7%, respectivement

** APA Corp APA.O , SLB SLB.N , Occidental Petroleum

OXY.N , ConocoPhillips COP.N perdent entre 3,7% et 5,3%; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie ** Séparément, COP manque les estimations de bénéfices du 4ème trimestre en raison de la baisse des prix du brut au cours du trimestre

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O chute de 3,5% et son homologue Halliburton HAL.N de 3,5%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N recule de 1,7% et Marathon Petroleum MPC.N de 2,2%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
25,9150 USD NASDAQ -5,32%
BAKER HUGHES RG-A
57,2200 USD NASDAQ -3,30%
CHEVRON
178,084 USD NYSE -1,74%
CONOCOPHILLIPS
103,590 USD NYSE -3,79%
EXXON MOBIL
144,420 USD NYSE -2,13%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,295 USD NYSE -3,04%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
192,100 USD NYSE -1,98%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,845 USD NYSE -3,95%
PHILLIPS 66
152,185 USD NYSE -1,78%
Pétrole Brent
67,21 USD Ice Europ -2,52%
Pétrole WTI
62,96 USD Ice Europ -2,25%
SLB
49,040 USD NYSE -4,47%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank