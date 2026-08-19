Les actions du secteur biotechnologique s'envolent après le succès du vaccin contre le mélanome développé par Moderna et Merck lors d'un essai clinique à grande échelle

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19 août - ** Les actions des sociétés de biotechnologie progressent en pré-ouverture après le succès du vaccin contre le mélanome développé par Moderna MRNA.O en collaboration avec Merck MRK.N lors d’un essai à grande échelle

** Les actions de BioNTech BNTX.O cotées aux États-Unis grimpent d’environ 16 %, celles de Novavax NVAX.O progressent de 7,1 %, tandis que celles de Virax Biolabs Group VRAX.O s’envolent de 40 % à 3,83 dollars

** Moderna s'envole de 96 %, tandis que Merck progresse de 6,9 %

** L'indice biotechnologique du Nasdaq .NBI affiche une hausse de près de 22 % depuis le début de l'année, contre une progression de 12,4 % pour le S&P 500 .SPX