Les actions du prêteur hypothécaire Better Home reculent après une offre d'actions de 60 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de Better Home & Finance BETR.O chutent de 15,4 % avant la cloche à 37,92 $ après la fixation du prix de son offre secondaire. ** La plateforme de financement de prêts hypothécaires et d'accession à la propriété basée sur l'IA a déclaré tôt mercredi qu'elle a vendu environ 1,9 million d'actions pour une levée brute attendue de 60 millions de dollars.

** Le prix de l'offre équivaut à environ 32 $, ce qui représente une décote de 28,6 % par rapport au dernier cours de l'action enregistré mardi.

** L'entreprise basée à New York a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le capital de croissance et à des fins générales.

** BTIG et Cantor Fitzgerald sont les chefs de file conjoints de l'opération.

** La société a environ 16,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 740 millions de dollars.

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a gagné environ 38 % depuis le début de l'année.