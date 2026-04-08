Rouge ou noir : la loterie du service militaire en Thaïlande

Un soldat thaïlandais met une casquette militaire sur la tête d'une nouvelle recrue, à la suite d'une loterie le 7 avril 2026 à Bangkok ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

Quelque 70 jeunes Thaïlandais patientent sur de fragiles chaises en plastique dans un gymnase, les traits tendus en attendant le tirage au sort annuel qui désignera qui ira faire son service militaire.

La loterie de la conscription se tient chaque mois d'avril dans tout le pays. Mais cette année, elle est devenue encore plus pesante à la suite d'une série d'incidents frontaliers avec le Cambodge voisin, durant lesquels des dizaines de soldats et de civils ont été tués des deux côtés.

Un fragile cessez-le-feu a été instauré en décembre, mais les tensions persistent le long de la frontière commune de 800 km entre les deux pays.

Dans le gymnase appartenant à un temple des environs de Bangkok mardi, des conversations angoissées gagnent les groupes de recrues potentielles qui scrutent des soldats en uniforme chargés de superviser le tirage des noms.

Un par un, les hommes âgés de 18 à 29 ans s'avancent pour tirer une carte à l'intérieur d'un bocal opaque placé devant eux.

Il ne peut y avoir que deux cas de figure : une carte noire signifie l'exemption du service militaire, tandis que le rouge indique la conscription.

Jessada Charoenkhao, 21 ans, parmi les premiers à tirer une carte noire, lève les bras en l'air, soulagé de ne pas avoir à rejoindre l'armée.

-"Pas pour moi"-

"Je veux juste vivre comme un jeune normal et être libre", explique-t-il à l'AFP.

Selon lui, le service milliaire peut bénéficier à certains en leur apprenant la discipline, "mais ce n'est pas pour moi".

Plusieurs familles sont arrivées tôt le matin, pour observer le tirage et attendre des heures durant le moment de vérité.

Un homme s'effondre après avoir tiré au sort une carte lui imposant la conscription, le 7 avril 2026 à Bangkok en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

Taweepong Boonliang, un livreur à moto, se tient les genoux tremblants en attendant le tour de son neveu de 21 ans. "Il ne veut pas s'engager (dans l'armée) parce qu'il doit travailler et s'occuper de sa compagne", a déclaré Taweepong.

L'oncle a ajouté qu'il était favorable à un système militaire fondé sur le volontariat et à une augmentation des avantages pour les soldats, puisque "de nombreuses personnes souhaitent désormais rejoindre l'armée".

Certains hommes ayant tiré une carte rouge s'effondrent. Visiblement dépités, ils se couvrent le visage. D'autres acceptent leur sort en silence.

Chakrit Kaewkum, 21 ans, employé à temps partiel dans un supermarché, est resté impassible lorsqu'il s'est avancé pour s'enregistrer après avoir tiré une carte rouge.

"Cela me va dans les deux cas. Je m'en remets au destin. Ce n'est pas si difficile, puisqu'il ne s'agit que de deux ans", dit-il à l'AFP. Sa mère, Sawang Jaithum, l'observe avec fierté. "Pour un homme en Thaïlande, je pense que c'est honorable", a-t-elle dit.

- Montée du nationalisme -

Pour le seul district de Bang Sue, dans la capitale, les forces thaïlandaises avaient besoin cette année de 36 recrues pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, a précisé un responsable militaire à l'AFP, un chiffre qui fluctue chaque année en fonction des besoins.

Une quinzaine de jeunes hommes s'étaient déjà portés volontaires, ce qui laissait 21 places à soumettre à la loterie, dans un groupe de 68 homme éligibles.

Des exemptions peuvent être être accordées pour charge de famille ou maladie.

Un jeune homme sourit (2e à gauche) après avoir tiré une carte lui permettant d'être exempté de service militaire le 7 avril 2026, à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

Selon l'armée, sur l'ensemble du territoire, près de 30.000 hommes se sont portés volontaires pour le service militaire cette année. Ce chiffre correspond à une hausse de 50% par rapport à 2024, avant les incidents avec Phnom Penh l'an dernier.

D'après des observateurs, cette hausse est due à la montée du nationalisme liée aux affrontement avec le Cambodge.

"La montée du nationalisme en Thaïlande pourrait être un facteur, et une carrière dans l'armée peut être considérée comme stable lorsque les opportunités économiques sont incertaines", a déclaré à l'AFP l'analyste politique Yuttaporn Issarachai.

Les appelés servent dans l'armée pendant deux ans, bien que les diplômés d'université puisse ne servir qu'une année et les volontaires six mois.

Ils nourris et logés et reçoivent un salaire mensuel d'environ 11.000 baht (295 euros), légèrement supérieur au salaire minimal en Thaïlande.