Les actions du fournisseur de solutions informatiques CDW chutent en raison d'une marge décevante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CDW CDW.O a annoncé mercredi une marge brute au deuxième trimestre inférieure aux estimations de Wall Street, ce qui a contrebalancé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions et entraîné une chute de 14 % du cours de l'action du fournisseur de solutions informatiques lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société, dont le siège se trouve à Vernon Hills, dans l'Illinois, a également annoncé que son directeur financier, Albert Miralles, quitterait ses fonctions l'année prochaine.

* CDW a enregistré un chiffre d'affaires net de 6,57 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 6,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté de 2,91 dollars par action a également dépassé les estimations de 2,80 dollars.

* Les dépenses technologiques des entreprises sont restées soutenues, celles-ci investissant dans les infrastructures d’IA, le cloud computing et la modernisation des centres de données, ce qui profite à des sociétés telles que CDW.

* La marge brute du trimestre s’est établie à 20,1 %, en deçà des estimations de 21,2 %, principalement en raison d’une évolution de la composition des ventes vers des produits matériels à plus faible marge.

* Le chiffre d'affaires de son segment commercial, qui comprend les services financiers et de santé, a progressé de 9,2 % au cours du trimestre.