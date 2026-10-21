Les actions du fabricant de Ray-Ban s'envolent alors que les bonnes ventes de lunettes apaisent les inquiétudes liées aux lunettes connectées

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par Gianluca Lo Nostro

L'action EssilorLuxottica ESLX.PA a progressé de plus de 11% mercredi après que le fabricant de Ray-Ban a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, la demande soutenue pour ses produits phares dans le domaine des lunettes ayant compensé les signes de ralentissement de la croissance dans le secteur des lunettes connectées.

Cette hausse témoigne d’un relâchement de la pression sur le plus grand fabricant mondial de lunettes, dont le cours de l’action a presque diminué de moitié après avoir atteint une capitalisation boursière record de 149 milliards d’euros il y a un an.

Selon les analystes, cette chute a commencé lorsque les investisseurs ont exprimé des inquiétudes concernant la gouvernance et la nouvelle activité de lunettes connectées de l’entreprise, notamment en matière de protection de la vie privée et de prévisions de ventes.

À 07h12 GMT, l’action EssilorLuxottica affichait une hausse de 11,4%, en tête des hausses de l’indice de référence français CAC 40 .FCHI , et s’échangeait à son plus haut niveau depuis le mois d’août.

“La perspective que les lunettes connectées bouleversent le marché traditionnel de la lunetterie restera probablement une épée de Damoclès au-dessus de la tête d’EssilorLuxottica”, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note adressée aux investisseurs.

Alors que Google, la filiale d’Alphabet GOOGL.O , s’apprête à lancer ses lunettes Gemini dotées d’une IA d’ici fin 2026, “il est logique qu’EssilorLuxottica adopte un message prudent” concernant ses prévisions pour le quatrième trimestre, ont-ils ajouté.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la société franco-italienne s’est élevé à 7,49 milliards d’euros, dépassant les 7,36 milliards d’euros attendus par les analystes.

Mais contrairement aux trimestres précédents, les ventes de lunettes connectées développées avec Meta META.O ont ralenti par rapport aux rythmes plus soutenus enregistrés en début d’année, tandis que l’activité principale du groupe, celle des lunettes, a été le principal moteur de croissance.

(1 dollar = 0,8911 euro)