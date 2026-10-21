Les actions du fabricant de Ray-Ban s'envolent alors que les bonnes ventes de lunettes apaisent les inquiétudes liées aux lunettes connectées

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(Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4; ajout de détails sur le chiffre d'affaires et les commentaires des analystes aux paragraphes 9 à 11.)

* EssilorLuxottica dépasse les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre

* Le titre grimpe de 14 %, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis 2008

* La croissance de l'activité principale détourne l'attention des lunettes connectées à l'IA, encore à leurs débuts

par Gianluca Lo Nostro

L'action EssilorLuxottica ESLX.PA a progressé de plus de 14 % mercredi après que le fabricant de Ray-Ban a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre , la demande soutenue pour ses produits phares dans le domaine des lunettes l'emportant sur les signes de ralentissement de la croissance des lunettes connectées.

Cette évolution témoigne d’un allègement de la pression sur le plus grand fabricant mondial de lunettes, dont le cours de l’action a presque diminué de moitié après avoir atteint une capitalisation boursière record de 149 milliards d’euros (167 milliards de dollars) il y a un an.

Selon les analystes, cette chute a commencé lorsque les investisseurs ont exprimé des inquiétudes concernant la gouvernance et la nouvelle activité de lunettes connectées de l’entreprise, notamment en matière de protection de la vie privée et de prévisions de ventes.

À 10 h 05 GMT, l’action EssilorLuxottica affichait une hausse de 14 %, en tête des hausses de l’indice de référence français CAC 40 .FCHI , et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte progression journalière depuis 2008.

“La perspective que les lunettes connectées bouleversent le marché traditionnel de la lunetterie restera probablement une épée de Damoclès au-dessus d’EssilorLuxottica”, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note adressée aux investisseurs.

Alors que Google, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , s'apprête à lancer ses lunettes Gemini dotées d'une intelligence artificielle d'ici fin 2026, “il est logique qu'EssilorLuxottica adopte un discours prudent” concernant ses prévisions pour le quatrième trimestre, ont-ils ajouté.

LES ANALYSTES ESTIMENT QUE LA VALORISATION EST ATTRAYANTE

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la société franco-italienne s’est élevé à 7,49 milliards d’euros, dépassant les 7,36 milliards d’euros attendus par les analystes.

Mais contrairement aux trimestres précédents, les ventes de lunettes connectées Ray-Ban, fabriquées en collaboration avec Meta META.O , ont ralenti par rapport aux rythmes observés plus tôt dans l’année, tandis que l’activité principale d’EssilorLuxottica, les lunettes, a été le principal moteur de croissance.

Le fabricant des montures Oakley et Ray-Ban a également publié pour la première fois le chiffre d’affaires de son activité "wearables", qui comprend les lunettes dotées d’IA et les appareils auditifs Nuance. En publiant l’intégralité des chiffres de l’année dernière, la société se retrouve confrontée à une base de comparaison plus difficile au quatrième trimestre, ce qui explique en partie ses perspectives prudentes, selon Bernstein.

Les analystes soulignent également que la chute des cours de l’année dernière a conduit EssilorLuxottica à se négocier à une valorisation attractive, créant ainsi une opportunité d’achat.

“Nous considérons que les actions EL présentent une valorisation attractive et offrent des caractéristiques défensives fondamentales dans un environnement de consommation difficile”, ont déclaré les analystes de RBC.

(1 dollar = 0,8911 euro)