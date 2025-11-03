 Aller au contenu principal
Les actions des sociétés minières de cuivre chutent après la baisse des prix due à la vigueur du dollar américain
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,2 % à 10 891 $/tonne métrique ** Les prix chutent en raison du ralentissement de l'activité manufacturière en Chine, principal consommateur, et de la hausse du dollar qui pèsent sur le sentiment, alors que les inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements ont contribué à soutenir les prix

** Le cuivre a atteint le niveau record de 11 200 dollars la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant les pénuries

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont chuté de 1,6 % et 1,8 %, respectivement

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 2,4% chacun

** Les mineurs canadiens First Quantum Minerals FM.TO , Ero Copper ERO.TO , Hudbay Minerals HBM.TO et Teck Resources

TECKb.TO en baisse de 1,3% à ~4,4%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

