Les actions des sociétés minières de cuivre chutent après la baisse des prix due à la vigueur du dollar américain

3 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,2 % à 10 891 $/tonne métrique ** Les prix chutent en raison du ralentissement de l'activité manufacturière en Chine, principal consommateur, et de la hausse du dollar qui pèsent sur le sentiment, alors que les inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements ont contribué à soutenir les prix

** Le cuivre a atteint le niveau record de 11 200 dollars la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant les pénuries

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont chuté de 1,6 % et 1,8 %, respectivement

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 2,4% chacun

** Les mineurs canadiens First Quantum Minerals FM.TO , Ero Copper ERO.TO , Hudbay Minerals HBM.TO et Teck Resources

TECKb.TO en baisse de 1,3% à ~4,4%