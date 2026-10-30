Les actions des sociétés minières d'argent s'effondrent face aux craintes d'une hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent sont en baisse, suivant l'évolution des cours de l'argent au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 5,3% à 49,63 dollars l'once

** Les cours chutent , la hausse des prix du pétrole brut et les craintes persistantes d'inflation ayant renforcé les anticipations de hausse des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 5,8% et d’environ 6%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO recule de 6,2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 5,7%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont chacun chuté de 5,2%