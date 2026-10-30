 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés minières d'argent s'effondrent face aux craintes d'une hausse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:41

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent sont en baisse, suivant l'évolution des cours de l'argent au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 5,3% à 49,63 dollars l'once

** Les cours chutent , la hausse des prix du pétrole brut et les craintes persistantes d'inflation ayant renforcé les anticipations de hausse des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 5,8% et d’environ 6%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO recule de 6,2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 5,7%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont chacun chuté de 5,2%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
49,43 USD Six - Forex 1 -5,09%
COEUR MINING
13,075 USD NYSE -6,84%
ENDEAVOUR SILVER
10,150 CAD TSX -6,19%
HECLA MINING
13,520 USD NYSE -6,44%
SILVERCORP METAL
11,040 CAD TSX -4,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,7 -19,03%
CAC 40
7 973,09 +0,04%
Pétrole Brent
117,55 +1,63%
TOTALENERGIES
85,65 +1,24%
SOITEC
120,8 -9,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank