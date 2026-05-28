Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les frappes entre les États-Unis et l'Iran ravivent les craintes inflationnistes

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28 mai - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours du métal blanc GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 1,7% à 73,34 dollars l'once

** Les cours baissent alors que les craintes inflationnistes ont été ravivées après que les États-Unis et l'Iran se sont livrés à de nouvelles frappes aériennes , ce qui a dopé le dollar et les cours du brut tout en alimentant les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt

** Les actions des sociétés minières Hecla Mining HL.N reculent de 2% et Coeur Mining CDE.N de 2,2%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver Corp

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N reculent respectivement de 2,4% et 1,2%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun d'environ 2%