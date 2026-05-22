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Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les craintes d'inflation liées au pétrole renforcent les anticipations de hausse des taux
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant la tendance des cours du métal blanc GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 0,8 % à 76,10 dollars l'once

** Les cours baissent alors que la hausse des prix du pétrole alimente les craintes d'inflation et renforce les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains cette année

** Les actions des sociétés minières Hecla Mining HL.N reculent d'environ 1 % et Coeur Mining CDE.N perd 1,2 %

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver Corp

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N reculent toutes deux d'environ 1 %

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun de 1,3 %

Inflation
Pétrole et parapétrolier

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