Wall Street vue en hausse, en attendant le serment de Kevin Warsh à la Fed

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes restent dans le vert vendredi à ‌mi-séance, les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient suscitant un certain optimisme sur les marchés malgré des divergences, en attendant l'arrivée dans la journée de Kevin Warsh à la ​tête de la Réserve fédérale américaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,06% pour le Nasdaq, avant week-end prolongé en raison de la fermeture de la Bourse de New York lundi pour le Memorial Day. À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 8.108,84 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le ​Dax avance de 0,60% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 monte de 0,58%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,43% et le Stoxx 600 avance de 0,41%.

La séance sera dominée par la prise de présidence de la Fed par Kevin Warsh, qui doit ​prêter serment à 15h00 GMT (17h00 heure de Paris), en remplacement de Jerome Powell.

Au delà de la cérémonie, ⁠les premières déclarations du 11e président de la Fed seront épiées afin de déceler sa position concernant les taux d'intérêt qui font l'objet de vives inquiétudes chez les opérateurs depuis le ‌déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par les frappes israélo-américaines fin février.

Les investisseurs garderont également un oeil attentif sur les négociations au Moyen-Orient, leur moral étant étroitement lié aux évolutions du conflit et de la situation dans le détroit d'Ormuz qui a entraîné une envolée des cours de l'énergie et de l'inflation, remettant constamment en ​question le maintien des taux d'intérêt.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, ‌a averti jeudi que le marché pétrolier pourrait entrer en "zone rouge" cet été, en raison de l'absence de nouvelles exportations de pétrole en ⁠provenance du Moyen-Orient alors que les réserves s'épuisent et que la période estivale est caractérisée par une forte demande en carburant.

L'optimisme est toutefois de mise sur le plan géopolitique, avec la possibilité d'un accord entre Washington et Téhéran, bien que des divergences persistent et invitent à la prudence.

Les médias iraniens ont rapporté vendredi que l'Iran et le Pakistan discutent des dernières propositions visant à mettre fin à la guerre, bien ⁠que Téhéran et Washington soient toujours en ‌désaccord sur le stock d'uranium iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré jeudi à la presse que les pourparlers avaient montré "quelques ⁠signes encourageants", mais qu'aucune solution ne pourrait être trouvée si Téhéran imposait un système de péage dans le détroit d'Ormuz, qui Téhéran a fermé de fait depuis le début de la guerre déclenchée fin février.

La ‌séance du jour est également émaillée d'indicateurs économiques européens, avec notamment le moral des entrepreneurs allemands qui s'est amélioré de manière inattendue en mai, tandis que les ventes les ventes ⁠au détail au Royaume-Uni ont enregistré en avril leur plus forte baisse depuis près d'un an.

PÉTROLE

Bien que le Brent soit repassé sous la ⁠barre des 110 dollars le baril, les cours ‌du pétrole sont à la hausse, les investisseurs restant prudents quant à la possibilité d'une avancée décisive en faveur du détroit d'Ormuz dans les négociations diplomatiques.

Le baril de Brent prend 2,7% à 105,35 dollars, tandis ​que celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,18% à 98,45 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE À ‌WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Puig chute de plus de 14% après l'annonce la veille de la fin des négociations de fusion avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder.

Richemont se retourne à la baisse et cède 1,69%, après avoir ​ouvert sur des gains de plus de 4%, le groupe de luxe suisse ayant fait état d'un recul de 3% de son chiffre d'affaires à taux de change constant au Moyen-Orient, contre une croissance de 20% au trimestre précédent, malgré un chiffre d'affaires global supérieur aux attentes.

TAUX

Les rendements obligataires reculent légèrement, alors que l'évolution des anticipations de taux d'intérêt avait suscité en début de semaine leur envolée dans ⁠le monde entier.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 2,2 points de base à 4,5618%, tandis que le deux ans cède 0,2 point de base à 4,0847%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 3,7 points de base à 3,0639%. Le deux ans recule quant à lui 2,4 points de base à 2,6566%.

CHANGES

Le billet vert s'échange à un niveau proche de son plus haut niveau depuis six semaines, après que des divergences concernant un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ont attisé la volatilité sur les marchés financiers, même si les investisseurs s'accrochent à l'espoir d'avancées diplomatiques.

Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,21% à 1,1594 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 22 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 16h00 Confiance du consommateur mai 48,2 48,2**

(final)

** première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)