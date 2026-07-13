Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours du métal baissent légèrement

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13 juillet - ** Les actions des sociétés minières d'argent reculent, suivant la baisse des cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule d'environ 3% à 58,05 dollars l'once, après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il réinstaurait un blocus naval contre l'Iran, ce qui a stimulé les marchés pétroliers, ravivé les craintes inflationnistes et renforcé les perspectives d'une hausse prolongée des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N recule de 3,7%, tandis que Coeur Mining CDE.N perd 2,2%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO reculent respectivement de 2% et 3,1%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P recule de 2,7% et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P de 2,6%