Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours du métal baissent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 juillet - ** Les actions des sociétés minières d'argent reculent, suivant la baisse des cours du métal GOL/
** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 3,4 % à 55,75 dollars l'once, alors que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a entraîné une hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor américain, exacerbant les craintes inflationnistes et renforçant les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains
** Hecla Mining HL.N recule de 3,6 %, tandis que Coeur Mining CDE.N perd environ 4 %
** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver
EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO reculent respectivement de 4,1 % et 3,4 %
** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P recule de 3,6 % et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P de 3,5 %
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