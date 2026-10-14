Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les chiffres de l'inflation aux États-Unis renforcent les anticipations d'une hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent sont en baisse, suivant l'évolution des cours de l'argent au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 4,1% à 59,96 dollars l'once

** Les cours poursuivent leur baisse pour la troisième séance consécutive, alors que des chiffres de l'inflation supérieurs aux prévisions ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 2,7% et 3%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO recule de 2,3% et Silvercorp Metals SVM.TO s'effondre de 2,1%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont chacun chuté de 3,6%