 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les chiffres de l'inflation aux États-Unis renforcent les anticipations d'une hausse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent sont en baisse, suivant l'évolution des cours de l'argent au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 4,1% à 59,96 dollars l'once

** Les cours poursuivent leur baisse pour la troisième séance consécutive, alors que des chiffres de l'inflation supérieurs aux prévisions ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 2,7% et 3%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO recule de 2,3% et Silvercorp Metals SVM.TO s'effondre de 2,1%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont chacun chuté de 3,6%

Banques centrales
FED
Inflation

Valeurs associées

Argent
58,78 USD Six - Forex 1 -0,66%
COEUR MINING
15,265 USD NYSE -6,09%
ENDEAVOUR SILVER
11,260 CAD TSX -4,01%
HECLA MINING
15,239 USD NYSE -5,82%
SILVERCORP METAL
13,710 CAD TSX -3,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,7005 +24,17%
CAC 40
7 867,13 +0,50%
HAFFNER ENERGY
0,759 -1,43%
Pétrole Brent
105,78 -0,48%
2CRSI
27,84 -1,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank