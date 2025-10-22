Les actions des sociétés minières d'argent en baisse, les prix des métaux fléchissant en raison de la vigueur du dollar américain

22 octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,2% à 48,098 dollars l'once, les investisseurs prenant leurs bénéfices et un dollar américain plus fort ajoutant de la pression. Les prix du métal ont baissé de 7,1% mardi

** L'indice du dollar américain .DXY est resté proche de son plus haut niveau en une semaine USD/

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 3,4% et 4,8%, respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N perd 3 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N perd 3,2 %

** iShares Silver Trust ETF SLV.P baisse légèrement