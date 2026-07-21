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Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis progressent alors que les cours des métaux s'apprécient
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= progresse de 4,8% à 59.04 $ l'once, les investisseurs évaluant les efforts diplomatiques visant à apaiser le conflit entre les États-Unis et l'Iran, ce qui pourrait atténuer les risques d'inflation liés au pétrole et influencer la trajectoire des taux de la Fed

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N progressent respectivement de 3,6% et 4,1%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EXK.N gagne 3,9%; Wheaton Precious Metals WPM.N progresse de 2,5%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P progresse de 4,8%, tandis que l'iShares Silver Trust SLV.P gagne 4,7%

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