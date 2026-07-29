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Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement face à un dollar américain plus fort
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 16:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or au comptant GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 0,5% à 4.007,61 dollars l'once

** Les cours de l'or sont en baisse, sous la pression d'un dollar américain ferme et de la hausse des rendements des bons du Trésor américain, tandis que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les déclarations de son président Kevin Warsh plus tard dans la journée pour obtenir des indications sur l'orientation de sa politique monétaire

** Les principaux groupes miniers Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont respectivement reculé de 1,5% et 2,7%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 1% à 2,3% environ

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 2,4% et Kinross Gold K.TO perd 2,1%

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