Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/
** L'or au comptant XAU= recule de 1,3% à 4.031,92 dollars l'once, les récentes hostilités au Moyen-Orient ayant alimenté les craintes d'inflation et renforcé les anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 1,8% et d’environ 2%
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N perdent entre environ 1% et environ 3%
** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer