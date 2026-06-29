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Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,3% à 4.031,92 dollars l'once, les récentes hostilités au Moyen-Orient ayant alimenté les craintes d'inflation et renforcé les anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 1,8% et d’environ 2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N perdent entre environ 1% et environ 3%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 2,4%; Kinross Gold K.TO perd environ 2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
217,800 CAD TSX -2,36%
ANGLOGOLD ASH
79,620 USD NYSE -2,45%
BARRICK MINING
51,470 CAD TSX -2,70%
GOLD FIELDS
29,300 EUR Tradegate -1,35%
GOLD FIELDS SP ADR
33,330 USD NYSE -0,57%
HARMONY GOLD MIN
13,700 EUR Tradegate -1,08%
HARMONY GOLD SP ADR
15,200 USD NYSE -2,19%
KINROSS GOLD
33,630 CAD TSX -2,18%
NEWMONT
94,500 USD NYSE -1,66%
Or
4 018,16 USD Six - Forex 1 -1,74%
SIBANYE SP ADR
8,615 USD NYSE -2,87%
SIBANYE STILLW
1,910 EUR Tradegate -4,02%
SIBANYE STILLW
2,5400 USD OTCBB 0,00%
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