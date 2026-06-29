Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement

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29 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,3% à 4.031,92 dollars l'once, les récentes hostilités au Moyen-Orient ayant alimenté les craintes d'inflation et renforcé les anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 1,8% et d’environ 2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N perdent entre environ 1% et environ 3%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 2,4%; Kinross Gold K.TO perd environ 2%