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Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or fléchissent légèrement en raison des anticipations de hausse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 17:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= recule de 0,6 % à 4.446,58 dollars l'once, s'orientant vers une légère baisse hebdomadaire

** Les cours de l'or reculent après la publication de chiffres de l'emploi américain meilleurs que prévu, qui ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès ce mois-ci, ce qui a entamé l'attrait de l'or, qui ne rapporte pas de rendement

** L'or a chuté de plus de 2 %, atteignant un plus bas intrajournalier à 4.364,99 dollars l'once, à la suite de la publication de ces chiffres

** Les principaux groupes miniers Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont reculé respectivement de 1,4 % et 1,3 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis: AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont reculé de 1 % à 2 % environ

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO reculent chacune d’environ 1 %

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ANGLOGOLD ASH
109,315 USD NYSE -2,15%
BARRICK MINING
62,235 CAD TSX -1,26%
GOLD FIELDS
40,700 EUR Tradegate -0,73%
HARMONY GOLD MIN
17,700 EUR Tradegate -0,28%
HARMONY GOLD SP ADR
20,461 USD NYSE -1,54%
KINROSS GOLD
43,110 CAD TSX -0,96%
NEWMONT
128,501 USD NYSE -1,48%
Or
4 443,21 USD Six - Forex 1 -0,69%
SIBANYE SP ADR
12,981 USD NYSE -1,02%
SIBANYE STILLW
2,840 EUR Tradegate +0,35%
SIBANYE STILLW
2,9750 USD OTCBB 0,00%
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