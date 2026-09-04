Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or fléchissent légèrement en raison des anticipations de hausse des taux d'intérêt

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4 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= recule de 0,6 % à 4.446,58 dollars l'once, s'orientant vers une légère baisse hebdomadaire

** Les cours de l'or reculent après la publication de chiffres de l'emploi américain meilleurs que prévu, qui ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès ce mois-ci, ce qui a entamé l'attrait de l'or, qui ne rapporte pas de rendement

** L'or a chuté de plus de 2 %, atteignant un plus bas intrajournalier à 4.364,99 dollars l'once, à la suite de la publication de ces chiffres

** Les principaux groupes miniers Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont reculé respectivement de 1,4 % et 1,3 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis: AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont reculé de 1 % à 2 % environ

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO reculent chacune d’environ 1 %