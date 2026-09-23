Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent légèrement face à un dollar américain plus fort

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23 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,1 % à 4 315,27 dollars l'once, sous la pression exercée par le raffermissement du dollar américain et les déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale, qui ont renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , ont chacune reculé de 1,8 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont chuté de 3,6 % à 5,5 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule légèrement; Kinross Gold K.TO KGC.N perd 2,1 %