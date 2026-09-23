 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent légèrement face à un dollar américain plus fort
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 12:04
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,1 % à 4 315,27 dollars l'once, sous la pression exercée par le raffermissement du dollar américain et les déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale, qui ont renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , ont chacune reculé de 1,8 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont chuté de 3,6 % à 5,5 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule légèrement; Kinross Gold K.TO KGC.N perd 2,1 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
275,500 CAD TSX -3,91%
AGNICO EAGLE MIN
195,540 USD NYSE -3,99%
ANGLOGOLD ASH
98,740 USD NYSE -5,62%
BARRICK MINING
59,850 CAD TSX -3,17%
GOLD FIELDS
36,000 EUR Tradegate -3,23%
GOLD FIELDS SP ADR
40,810 USD NYSE -4,96%
HARMONY GOLD MIN
16,600 EUR Tradegate -2,06%
HARMONY GOLD SP ADR
18,750 USD NYSE -5,40%
KINROSS GOLD
38,910 CAD TSX -3,76%
KINROSS GOLD
27,615 USD NYSE -3,78%
NEWMONT
123,600 USD NYSE -2,94%
Or
4 285,50 USD Six - Forex 1 -1,61%
SIBANYE SP ADR
10,530 USD NYSE -7,59%
SIBANYE STILLW
2,330 EUR Tradegate -7,54%
SIBANYE STILLW
2,7000 USD OTCBB -5,76%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,74 +5,27%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank