 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement dans un contexte de baisse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:59

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,6% à 3.898,19 dollars l'once, après avoir clôturé vendredi en baisse de 3,6% et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2025

** Les cours de l'or rebondissent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un an lors de la séance précédente, la baisse des prix du pétrole ayant apaisé certaines craintes inflationnistes, tandis que les investisseurs se sont tournés vers les élections de mi-mandat américaines de cette semaine et leur impact plus large sur les politiques budgétaires

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , ont respectivement progressé de 1,3% et 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N ont progressé de 1,4% à environ 3%

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO

AEM.N progresse de 1,6% et Kinross Gold K.TO KGC.N de près de 2%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
230,790 CAD TSX -6,01%
AGNICO EAGLE MIN
165,270 USD NYSE -5,98%
ANGLOGOLD ASH
79,610 USD NYSE -6,40%
BARRICK MINING
51,640 CAD TSX -4,56%
GOLD FIELDS
30,200 EUR Tradegate 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
32,910 USD NYSE -6,27%
HARMONY GOLD MIN
13,400 EUR Tradegate +2,29%
HARMONY GOLD SP ADR
14,440 USD NYSE -8,17%
KINROSS GOLD
28,160 CAD TSX -6,63%
KINROSS GOLD
20,125 USD NYSE -6,74%
NEWMONT
106,600 USD NYSE -4,64%
Or
3 904,26 USD Six - Forex 1 +0,75%
SIBANYE SP ADR
8,595 USD NYSE -6,93%
SIBANYE STILLW
1,950 EUR Tradegate -1,76%
SIBANYE STILLW
2,1600 USD OTCBB -11,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,875 -24,89%
Pétrole Brent
108,3 -6,36%
CAC 40
7 992,06 +0,28%
HAFFNER ENERGY
0,58 -9,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank