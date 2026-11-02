Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement dans un contexte de baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,6% à 3.898,19 dollars l'once, après avoir clôturé vendredi en baisse de 3,6% et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2025

** Les cours de l'or rebondissent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un an lors de la séance précédente, la baisse des prix du pétrole ayant apaisé certaines craintes inflationnistes, tandis que les investisseurs se sont tournés vers les élections de mi-mandat américaines de cette semaine et leur impact plus large sur les politiques budgétaires

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , ont respectivement progressé de 1,3% et 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N ont progressé de 1,4% à environ 3%

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO

AEM.N progresse de 1,6% et Kinross Gold K.TO KGC.N de près de 2%