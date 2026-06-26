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Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L' XAU= de l'or au comptant a progressé de 0,5 % à 4.049,64 dollars l'once, les récentes données sur l'inflation aux États-Unis ayant pesé sur le dollar et conduit les marchés à revoir légèrement à la baisse leurs anticipations de hausse des taux

** L'or a franchi à la baisse la barre des 4 000 dollars mercredi pour la première fois depuis novembre 2025 et devrait afficher une perte hebdomadaire d'environ 2,5 %, le dollar américain ayant atteint le même jour son plus haut niveau depuis plus d'un an

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , ont chacune enregistré une légère hausse

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N progresse de 2 %, Harmony Gold HMY.N bondit de 2,4 % et AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N progresse d’environ 1 % et Kinross Gold K.TO

KGC.N enregistre une légère hausse

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