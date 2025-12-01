 Aller au contenu principal
Les actions des sociétés minières aurifères en hausse, l'or atteignant un sommet de six semaines grâce à l'optimisme lié aux baisses de taux
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en avant-Bourse, alors que les prix de l'or grimpent pour atteindre leur plus haut niveau en six semaines GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % à 4 241,21 $ l'once à 0855 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 21 octobre

** Les prix de l'or augmentent en raison des attentes des investisseurs concernant une possible réduction des taux d'intérêt américains plus tard ce mois-ci et des changements à la tête de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont progressé respectivement de 1,4 % et 1,8 %

** Les actions de la société minière sud-africaine Gold Fields GFI.N , cotées aux États-Unis, augmentent de 1,5 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 1,3% et Sibanye Stillwater SBSW.N en légère hausse

Valeurs associées

BARRICK MINING
58,430 CAD TSX +1,62%
GOLD FIELDS
37,100 EUR Tradegate +1,09%
GOLD FIELDS SP ADR
42,801 USD NYSE -0,95%
HARMONY GOLD MIN
17,250 EUR Tradegate +7,81%
HARMONY GOLD SP ADR
19,660 USD NYSE +1,87%
KINROSS GOLD
39,380 CAD TSX +2,69%
NEWMONT
90,800 USD NYSE +0,34%
Or
4 254,74 USD Six - Forex 1 +0,91%
SIBANYE SP ADR
13,350 USD NYSE +6,21%
SIBANYE STILLW
2,860 EUR Tradegate -0,69%
SIBANYE STILLW
3,4000 USD OTCBB +8,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

