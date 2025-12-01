Les actions des sociétés minières aurifères en hausse, l'or atteignant un sommet de six semaines grâce à l'optimisme lié aux baisses de taux

1er décembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en avant-Bourse, alors que les prix de l'or grimpent pour atteindre leur plus haut niveau en six semaines GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % à 4 241,21 $ l'once à 0855 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 21 octobre

** Les prix de l'or augmentent en raison des attentes des investisseurs concernant une possible réduction des taux d'intérêt américains plus tard ce mois-ci et des changements à la tête de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont progressé respectivement de 1,4 % et 1,8 %

** Les actions de la société minière sud-africaine Gold Fields GFI.N , cotées aux États-Unis, augmentent de 1,5 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 1,3% et Sibanye Stillwater SBSW.N en légère hausse