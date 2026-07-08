Les actions des sociétés minières aurifères chutent après que Trump a déclaré que l'accord de paix avec l'Iran était “terminé”

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8 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,3 % à 4.052,07 dollars l'once, après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord de paix provisoire avec l'Iran était “terminé”, ce qui a fait grimper les cours du pétrole et attisé les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt américains

** La hausse des prix de l’énergie due à la guerre a ravivé les craintes d’inflation et de hausse des taux d’intérêt, pesant sur l’or, qui ne rapporte aucun rendement

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO B.N et Newmont NEM.N , ont reculé respectivement de 2,4 % et 2,7 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO , AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N ont toutes deux reculé de 2,7 %

** Sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HARJ.J

HMY.N recule de 6,3 %, tandis que Sibanye Stillwater SSWJ.J

SBSW.N et Gold Fields GFIJ.J GFI.N perdent toutes deux 4,8 %