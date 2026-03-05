Les actions des sociétés gazières augmentent avant la publication du rapport sur le stockage, en raison de prévisions de demande plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/
** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 augmentent de 1,4 % pour atteindre 2,95 $ par million d'unités thermiques britanniques
** Les prix du gaz naturel augmentent en raison des prévisions d'une demande plus élevée que prévu cette semaine
** Cette légère augmentation des prix est intervenue avant la publication d'un rapport fédéral sur le stockage qui devrait montrer que les entreprises énergétiques ont retiré plus de gaz du stockage que d'habitude la semaine dernière lors d'une tempête hivernale
** Les compagnies de gaz naturel augmentent: EQT Corp
EQT.N en hausse de 1,1%, Cheniere Energy LNG.N en hausse de ~1%
** Les ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P progresse de ~1% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL.P progresse de ~2%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer