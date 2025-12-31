Les actions des sociétés de gaz naturel devraient terminer l'année 2025 en demi-teinte, malgré l'augmentation des exportations de GNL et une forte production

31 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel devraient terminer l'année sur une note mitigée en raison des prévisions météorologiques plus froides et des flux de gaz record vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié NGA/

** Le gaz naturel a gagné plus de 4,3 % depuis le début de l'année

** "Notre vision pour 2026 et au-delà est en quelque sorte double", déclare Robert DiDona, président d'Energy Ventures Analysis. "D'une part, nous prévoyons une production d'électricité saine dans le secteur du gaz pour soutenir la croissance de la demande d'électricité et, d'autre part, nous sommes sur le point d'assister à la prochaine vague de l'essor du GNL"

** Cependant, les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 5,1 % à 3,77 dollars par million d'unités thermiques britanniques, sous la pression des prévisions de températures supérieures à la normale la semaine prochaine

** Expand Energy EXE.O affiche les gains les plus importants parmi les sociétés de gaz naturel, progressant de 12,5 % depuis le début de l'année

** Williams Companies WMB.N en hausse de 11,1% et CNX Resources CNX.N en hausse de 2,3% sur l'année

** Cheniere Energy LNG.N en baisse de 10% depuis le début de l'année

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de ~22% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 53,5% depuis le début de l'année