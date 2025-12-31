 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés de gaz naturel devraient terminer l'année 2025 en demi-teinte, malgré l'augmentation des exportations de GNL et une forte production
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel devraient terminer l'année sur une note mitigée en raison des prévisions météorologiques plus froides et des flux de gaz record vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié NGA/

** Le gaz naturel a gagné plus de 4,3 % depuis le début de l'année

** "Notre vision pour 2026 et au-delà est en quelque sorte double", déclare Robert DiDona, président d'Energy Ventures Analysis. "D'une part, nous prévoyons une production d'électricité saine dans le secteur du gaz pour soutenir la croissance de la demande d'électricité et, d'autre part, nous sommes sur le point d'assister à la prochaine vague de l'essor du GNL"

** Cependant, les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 5,1 % à 3,77 dollars par million d'unités thermiques britanniques, sous la pression des prévisions de températures supérieures à la normale la semaine prochaine

** Expand Energy EXE.O affiche les gains les plus importants parmi les sociétés de gaz naturel, progressant de 12,5 % depuis le début de l'année

** Williams Companies WMB.N en hausse de 11,1% et CNX Resources CNX.N en hausse de 2,3% sur l'année

** Cheniere Energy LNG.N en baisse de 10% depuis le début de l'année

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de ~22% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 53,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
193,060 USD NYSE -0,27%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
36,990 USD NYSE -1,41%
EXPAND ENER
109,9050 USD NASDAQ -1,89%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,30 USD Ice Europ -0,94%
Pétrole WTI
57,97 USD Ice Europ +0,05%
WILLIAMS COMPANI
59,830 USD NYSE -0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank