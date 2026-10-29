Les actions des sociétés aurifères reculent, les anticipations d'une hausse des taux de la Fed pesant sur l'or

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29 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= recule de 0,9% à 4.030,77 dollars l'once , alors que la persistance de l'inflation alimente les anticipations d'une hausse des taux de la Fed dans le courant de l'année, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine pour mieux cerner l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

** Le géant minier Newmont NEM.N recule de 1,4 %

** Les sociétés minières sud-africaines: Gold Fields

GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 1,1 % à 1,6 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule d'environ 2 %, Kinross Gold KGC.N perd 2,9 %