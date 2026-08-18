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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les rendements obligataires atteignent leurs plus hauts niveaux depuis des décennies
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 18:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a reculé de 1 % à 4 369,82 dollars l'once, alors que les rendements des bons du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies. La hausse des prix de l'énergie, liée à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alimente les craintes inflationnistes et pèse sur l'or, qui ne rapporte pas d'intérêts

** “L’accentuation de la courbe des taux constitue un frein pour l’or, tandis que la hausse des cours du pétrole est également un facteur expliquant la faiblesse observée aujourd’hui”, a déclaré Peter Grant, vice-président et stratège senior en métaux chez Zaner Metals

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , ont respectivement reculé de 1,1 % et 2,8 %

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N recule d’environ 1 %, AngloGold Ashanti AU.N perd 1,15 % et Harmony Gold HMY.N recule de 2,8 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO ont reculé de 0,6 % et Kinross Gold K.TO de 1,8 %

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AGNICO EAGLE MIN
259,530 CAD TSX -0,82%
ANGLOGOLD ASH
97,920 USD NYSE -1,76%
BARRICK MINING
58,450 CAD TSX -0,88%
GOLD FIELDS SP ADR
40,920 USD NYSE -1,42%
HARMONY GOLD SP ADR
19,285 USD NYSE -3,62%
KINROSS GOLD
37,690 CAD TSX -2,00%
NEWMONT
115,990 USD NYSE -3,61%
Or
4 352,46 USD Six - Forex 1 +0,41%
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