Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les rendements obligataires atteignent leurs plus hauts niveaux depuis des décennies

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18 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a reculé de 1 % à 4 369,82 dollars l'once, alors que les rendements des bons du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies. La hausse des prix de l'énergie, liée à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alimente les craintes inflationnistes et pèse sur l'or, qui ne rapporte pas d'intérêts

** “L’accentuation de la courbe des taux constitue un frein pour l’or, tandis que la hausse des cours du pétrole est également un facteur expliquant la faiblesse observée aujourd’hui”, a déclaré Peter Grant, vice-président et stratège senior en métaux chez Zaner Metals

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , ont respectivement reculé de 1,1 % et 2,8 %

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N recule d’environ 1 %, AngloGold Ashanti AU.N perd 1,15 % et Harmony Gold HMY.N recule de 2,8 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO ont reculé de 0,6 % et Kinross Gold K.TO de 1,8 %