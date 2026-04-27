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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'inscrivent en légère baisse
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= baisse de 0,3% à 4.694,70 $ l'once

** Les cours de l'or baissent légèrement, l'absence de progrès vers la fin de la guerre en Iran entretenant les craintes inflationnistes, tandis que l'attention se tourne vers les réunions clés des banques centrales cette semaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 2,2% et 2,5%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis: Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater

SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 0,9% à 1,5%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 1,6% et Kinross Gold K.TO de 2,7%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
270,050 CAD TSX -1,23%
ANGLOGOLD ASH
98,235 USD NYSE -1,09%
BARRICK MINING
55,470 CAD TSX -1,19%
GOLD FIELDS
37,300 EUR Tradegate -3,37%
GOLD FIELDS SP ADR
44,980 USD NYSE -1,68%
HARMONY GOLD MIN
13,850 EUR Tradegate -2,81%
HARMONY GOLD SP ADR
16,470 USD NYSE -1,79%
KINROSS GOLD
43,810 CAD TSX -2,19%
NEWMONT
116,080 USD NYSE -3,80%
Or
4 621,44 USD Six - Forex 1 -1,30%
SIBANYE SP ADR
12,505 USD NYSE -1,73%
SIBANYE STILLW
2,580 EUR Tradegate -3,01%
SIBANYE STILLW
3,5200 USD OTCBB +11,04%
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