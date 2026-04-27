information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 16:07

Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'inscrivent en légère baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= baisse de 0,3% à 4.694,70 $ l'once

** Les cours de l'or baissent légèrement, l'absence de progrès vers la fin de la guerre en Iran entretenant les craintes inflationnistes, tandis que l'attention se tourne vers les réunions clés des banques centrales cette semaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 2,2% et 2,5%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis: Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater

SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 0,9% à 1,5%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 1,6% et Kinross Gold K.TO de 2,7%