Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

23 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,8% à 4.058,48 dollars l'once, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis le 7 juillet

** Les cours de l'or ont baissé jeudi le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des prix de l'énergie, alimentant les craintes inflationnistes et renforçant les anticipations de hausses des taux d'intérêt américains cette année

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont reculé respectivement de 1,8% et 1,3%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis : Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont reculé de 2,9% à 4,3%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 1,3% et Kinross Gold K.TO perd 2,3%