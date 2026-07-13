Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent

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13 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L' XAU= de l'or au comptant recule de 1,4% à 4 061,87 dollars l'once

** Les cours baissent alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient alimente les craintes inflationnistes et renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , reculent respectivement de 1,4% et 1,3%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N recule de 0,7%, AngloGold Ashanti AU.N de 2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 0,8% et Kinross Gold KGC.N de 1,5%