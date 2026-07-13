 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L' XAU= de l'or au comptant recule de 1,4% à 4 061,87 dollars l'once

** Les cours baissent alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient alimente les craintes inflationnistes et renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , reculent respectivement de 1,4% et 1,3%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N recule de 0,7%, AngloGold Ashanti AU.N de 2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 0,8% et Kinross Gold KGC.N de 1,5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
203,430 CAD TSX -2,17%
AGNICO EAGLE MIN
142,998 USD NYSE -2,65%
ANGLOGOLD ASH
79,415 USD NYSE -3,24%
BARRICK MINING
51,010 CAD TSX -1,71%
GOLD FIELDS
29,900 EUR Tradegate 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
33,595 USD NYSE -1,60%
KINROSS GOLD
33,590 CAD TSX -1,64%
KINROSS GOLD
23,605 USD NYSE -2,16%
NEWMONT
93,635 USD NYSE -1,74%
Or
4 026,41 USD Six - Forex 1 -2,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 348,14 +0,11%
2CRSI
29,28 -4,63%
Pétrole Brent
79,48 +4,72%
GENFIT
13,36 -2,77%
TOTALENERGIES
70,29 +2,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank