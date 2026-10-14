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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les chiffres élevés de l'inflation aux États-Unis renforcent les anticipations d'une hausse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,5% à 4095.16 dollars l'once

** Les cours baissent alors que les chiffres de l'inflation, plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci.

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO , B.N et Newmont NEM.N reculent respectivement de 1,5% et 1,7%

** Les sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold

HMY.N , Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont reculé respectivement de 1,6%, 0,8% et 2,6%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et AEM.N ont reculé de 2,2%, tandis que Kinross Gold

K.TO et KGC.N ont baissé de 1,6%

Banques centrales
FED
Inflation

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KINROSS GOLD
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