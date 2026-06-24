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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or passe sous la barre des 4 000 dollars l'once
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

24 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture,suivant l'évolution des cours du métal précieux qui sont passés sous la barre des 4 000 dollars l'once pour la première fois depuis novembre 2025 GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 2,8% à 3 987,19 dollars l'once, sous la pression d'un dollar américain plus fort et des anticipations croissantes d'un maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés

** Un dollar plus fort rend le métal plus cher pour les détenteurs d’autres devises, et des taux d’intérêt plus élevés rendent l’or, qui ne rapporte pas de rendement, moins attractif pour les investisseurs

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , reculent respectivement de 4,5% et 3,8%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont perdu entre 6,1% et 6,9%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 3,3%; Kinross Gold K.TO KGC.N perd 4,1%

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