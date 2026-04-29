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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse ; tous les regards sont tournés vers la décision de la Fed
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la tendance du cours de l'or , alors que les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient assombrissent les perspectives à l'approche de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,3% à 4.538,34 $ l'once

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO reculent respectivement de 2,6% et 2,1%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières aurifères sud-africaines Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti

AU.N et Gold Fields GFI.N reculent de 3,1% à 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO reculent respectivement de 2,7% et 1,9%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
251,210 CAD TSX -2,94%
ANGLOGOLD ASH
90,460 USD NYSE -3,71%
BARRICK MINING
52,580 CAD TSX -1,83%
GOLD FIELDS
35,000 EUR Tradegate -5,41%
GOLD FIELDS SP ADR
41,460 USD NYSE -4,29%
HARMONY GOLD MIN
13,050 EUR Tradegate -0,76%
HARMONY GOLD SP ADR
15,040 USD NYSE -4,02%
KINROSS GOLD
40,860 CAD TSX -2,06%
NEWMONT
107,620 USD NYSE -2,05%
Or
4 552,48 USD Six - Forex 1 +0,18%
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