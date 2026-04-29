Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse ; tous les regards sont tournés vers la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la tendance du cours de l'or , alors que les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient assombrissent les perspectives à l'approche de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,3% à 4.538,34 $ l'once

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO reculent respectivement de 2,6% et 2,1%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières aurifères sud-africaines Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti

AU.N et Gold Fields GFI.N reculent de 3,1% à 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO reculent respectivement de 2,7% et 1,9%