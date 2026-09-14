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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse sous l'effet des craintes liées à une hausse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,5% à 4 280,61 dollars l'once après avoir enregistré vendredi une troisième baisse hebdomadaire consécutive

** Les cours baissent , les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette semaine s'étant renforcées suite aux récentes données d'inflation élevées et à la remontée des cours du pétrole

** La hausse des taux d’intérêt réduit l’attrait de l’or, qui ne rapporte pas de rendement, malgré son statut de valeur refuge contre l’inflation

** Les principaux groupes miniers, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ont respectivement reculé de 2,7% et 2,3%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N ont reculé de 3,3% à 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.N recule de 3,7% et Kinross Gold KGC.N perd 2,4%

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