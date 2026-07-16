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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse en raison des craintes liées à l'inflation et aux taux d'intérêt
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,9 % à 3.983,64 dollars l'once, sous la pression des craintes inflationnistes liées aux tensions persistantes au Moyen-Orient et à l'incertitude concernant les taux d'intérêt américains

** “Toute nouvelle escalade pourrait faire grimper les cours du pétrole, renforcer les craintes inflationnistes et alimenter les anticipations de hausse des taux, ce qui pourrait peser sur l’or”, déclare Tony Sage, directeur général de Critical Metals

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N reculent respectivement de 1,8 % et 1,4 %

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N reculent de 1,3 % à 2,4 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 1,7 % et Kinross Gold KGC.N de près de 2 %

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