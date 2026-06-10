Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or atteint son plus bas niveau depuis plus de deux mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 3,3% à 4 119,79 $ l'once, son plus bas niveau depuis le 23 mars

** Les cours de l'or restent proches de leur plus bas niveau depuis plus de deux mois après la publication de données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu, les traders se concentrant désormais sur le risque d'une guerre régionale plus large entre les États-Unis et l'Iran

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont reculé respectivement de 3,3% et 2,5%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont reculé de 3,6% à 5,3%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en baisse de 3,6% et Kinross Gold K.TO en baisse de 3,3%