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Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse des rendements obligataires et aux négociations sur l'accord avec l'Iran
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que le cours de l'or atteint son plus haut niveau depuis près de sept semaines

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 4,09 % à 4 242,57 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 18 juin à 4 258,99 $, dans un contexte de baisse des rendements des bons du Trésor et d'espoirs de progrès dans les efforts visant à rouvrir le détroit d'Ormuz GOL/

** Newmont NEM.N bondit de 7,7 %, tandis que Barrick Mining ABX.TO progresse de 7,3 %

** Royal Gold RGLD.O et AngloGold Ashanti AU.N progressent respectivement de 5,2 % et 8,6 %

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Kinross Gold

K.TO progresse de 8,6 %, et Agnico Eagle Mines AEM.TO bondit de 9,1 %

Valeurs associées

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228,680 CAD TSX +7,95%
ANGLOGOLD ASH
88,610 USD NYSE +8,72%
BARRICK MINING
57,090 CAD TSX +6,23%
KINROSS GOLD
35,770 CAD TSX +7,81%
NEWMONT
105,060 USD NYSE +7,49%
Or
4 234,12 USD Six - Forex 1 +3,84%
ROYAL GOLD
215,1250 USD NASDAQ +4,41%
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