Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or s'apprécient dans un contexte de données sur l'emploi décevantes et de déclarations de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, alors que les cours de l'or au comptant s'apprécient de plus de 2% GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 2,1% à 4.093,26 dollars l'once, après avoir atteint lors de la séance précédente son plus bas niveau depuis novembre

** Les cours de l'or progressent après la publication de chiffres de l'emploi plus faibles que prévu et les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, qui ont laissé entendre que les risques d'inflation s'étaient atténués

** Le géant minier Newmont NEM.N a progressé de 2,4%

** Actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis: Gold Fields GFI.N progresse de 4,6%, Harmony Gold

HMY.N bondit de 3,5%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N s'apprécie de 3,9%

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO progresse d’environ 1%