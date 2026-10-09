Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement face à un dollar américain en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,3% à 4.184,74 dollars l'once, en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire

** Les cours de l'or progressent sous l'effet conjugué d'un recul des prix du pétrole et d'un affaiblissement du dollar américain, les marchés évaluant la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , GOLD.N , progressent respectivement de 2% et 1,7%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J

GFI.N , Harmony Gold HARJ.J HMY.N et AngloGold Ashanti

AU.N progressent de 1% à 3,54% environ

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N progressent chacune de 2,2%