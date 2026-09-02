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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 16:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, alors que les cours de l'or rebondissent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis près d'un mois

GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,2% à 4 380,11 dollars l'once, alors que le dollar américain et les rendements des bons du Trésor reculent par rapport à leurs récents sommets, tandis que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi américain attendus plus tard cette semaine pour avoir des indications sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO , ont progressé respectivement de 2,4% et 2,7%

** Parmi les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis, Gold Fields GFI.N progresse de 1, 4%, Harmony Gold HMY.N bondit de 2%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 1, 3% et Sibanye Stillwater SBSW.N s'envole de 8,7%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO progressent de 1, 5% et Kinross Gold K.TO de 3, 1%

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271,250 CAD TSX +0,93%
ANGLOGOLD ASH
108,440 USD NYSE +0,33%
BARRICK MINING
61,030 CAD TSX +1,90%
GOLD FIELDS
38,700 EUR Tradegate +1,84%
GOLD FIELDS SP ADR
44,720 USD NYSE +0,16%
HARMONY GOLD MIN
17,150 EUR Tradegate +1,18%
HARMONY GOLD SP ADR
19,410 USD NYSE +0,94%
KINROSS GOLD
41,720 CAD TSX +2,15%
NEWMONT
124,105 USD NYSE +1,18%
Or
4 371,43 USD Six - Forex 1 +0,97%
SIBANYE SP ADR
12,470 USD NYSE +7,04%
SIBANYE STILLW
2,760 EUR Tradegate +6,98%
SIBANYE STILLW
2,9750 USD OTCBB 0,00%
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