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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 2,3 % à 4 316,03 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 9 juin

** Les cours de l'or progressent de plus de 2 % après que des responsables américains et iraniens ont annoncé avoir conclu un accord préliminaire pour mettre fin à leur conflit, ce qui a fait baisser les cours du pétrole et apaisé les craintes concernant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont progressé de 5,1 %, tandis que Barrick Mining ABX.TO B.N a gagné 4 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont gagné entre 8,1 % et 10,2 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N ont progressé respectivement de 6,3 % et 5,6 %

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