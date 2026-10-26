Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de près de 0,7% à 4.020,05 dollars l'once, après avoir atteint lors de la séance précédente son plus bas niveau depuis la mi-juillet

** L'or progresse légèrement , la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes, tandis que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue plus tard dans la semaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , ont chacune progressé de 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N ont progressé de 2,8% à 3,2%

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO

AEM.N progresse de 3,3%