 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 10:02

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de près de 0,7% à 4.020,05 dollars l'once, après avoir atteint lors de la séance précédente son plus bas niveau depuis la mi-juillet

** L'or progresse légèrement , la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes, tandis que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue plus tard dans la semaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , ont chacune progressé de 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N ont progressé de 2,8% à 3,2%

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO

AEM.N progresse de 3,3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
243,390 CAD TSX 0,00%
AGNICO EAGLE MIN
173,945 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
83,570 USD NYSE 0,00%
BARRICK MINING
53,360 CAD TSX 0,00%
GOLD FIELDS
31,900 EUR Tradegate +1,27%
GOLD FIELDS SP ADR
34,565 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD MIN
14,550 EUR Tradegate +1,75%
HARMONY GOLD SP ADR
15,850 USD NYSE 0,00%
KINROSS GOLD
31,270 CAD TSX 0,00%
NEWMONT
108,860 USD NYSE 0,00%
Or
4 020,46 USD Six - Forex 1 +0,45%
SIBANYE SP ADR
9,210 USD NYSE 0,00%
SIBANYE STILLW
2,090 EUR Tradegate +1,46%
SIBANYE STILLW
2,4400 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 849,53 +0,86%
Pétrole Brent
115,27 +2,08%
NANOBIOTIX
27,86 +8,07%
GTT (GAZTRANSPORT...
176,9 -13,71%
TOTALENERGIES
82,95 -0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank