Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement

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21 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,5 % à 4.067,64 dollars l'once, les investisseurs évaluant les efforts diplomatiques visant à apaiser le conflit entre les États-Unis et l'Iran, ce qui pourrait atténuer les risques d'inflation liés au pétrole et influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , ont respectivement progressé de 3 % et 2,7 %

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N progresse de 2,5 %, Harmony Gold HMY.N bondit de 3,6 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,4 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N s'envole de 4,4 %

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N progresse de 4,2 % et Kinross Gold K.TO

KGC.N gagne 3,3 %