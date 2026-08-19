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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que le dollar s'affaiblit et que les rendements obligataires reculent
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 15:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

GOL/ ** L'or au comptant XAU= a progressé de 2,8 % à 4.457,12 dollars l'once, alors que le dollar américain s'est affaibli et que les rendements obligataires mondiaux ont reculé après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , ont respectivement progressé de 5,7 % et 7,5 %

** Parmi les actions cotées aux États-Unis, celles des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N ont progressé de 6,3 %, Harmony Gold HMY.N a bondi de 7,5 % et AngloGold Ashanti AU.N a gagné 6,5 %

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO ont progressé de 6,2 % et Agnico Eagle Mines a progressé de 5,8 %

AEM.TO

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