Les actions des secteurs de la consommation et du commerce de détail aux États-Unis en baisse sur fond de conflit au Moyen-Orient

(Mise à jour)

5 mars - ** Les actions des détaillants américains chutent dans un contexte de recul plus général du marché alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa sixième journée, ce qui soulève des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les prix du pétrole ont également bondi , prolongeant leur progression alors que l'escalade de la situation au Moyen-Orient a perturbé le transport maritime, la fabrication et le transport

** La forte hausse des prix du pétrole et les problèmes potentiels de transport liés à la guerre en Iran sont préoccupants - nous pourrions assister à une hausse de l'inflation, ce qui pourrait faire baisser les dépenses de consommation", déclare David Swartz, analyste principal des actions chez Morningstar

** Les grandes surfaces Walmart WMT.O , Target TGT.N et Costco COST.O ont baissé de 1% à 4%

** Les sociétés d'habillement: Abercrombie & Fitch ANF.N en baisse de 7%, Under Armour UAA.N et VF Corp VFC.N en baisse de 3% chacun; Gap GAP.N en baisse de 3,5%

** Dollar General DG.N en baisse de 4% et Dollar Tree

DLTR.O en baisse de ~2%

** Bath & Body BBWI.N en baisse de ~4%, et Best Buy

BBY.N en baisse de 2,5%

** Les sociétés de biens de consommation: Church & Dwight

CHD.N , Procter & Gamble PG.N et Colgate Palmolive CL.N en baisse de 2% chacun; Newell Brands NWL.O en baisse de 4%

** Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N en baisse de 2% chacun; Williams-Sonoma WSM.N en baisse de 3% et Masco MAS.N en baisse de 4%

** Les marques de luxe: Ralph Lauren RL.N en baisse de ~2%, Capri Holdings CPRI.N en baisse de ~3% et Tapestry

TPR.N en baisse de 6%