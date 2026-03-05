 Aller au contenu principal
Les actions des secteurs de la consommation et du commerce de détail aux États-Unis en baisse sur fond de conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

5 mars - ** Les actions des détaillants américains chutent dans un contexte de recul plus général du marché alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa sixième journée, ce qui soulève des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les prix du pétrole ont également bondi , prolongeant leur progression alors que l'escalade de la situation au Moyen-Orient a perturbé le transport maritime, la fabrication et le transport

** La forte hausse des prix du pétrole et les problèmes potentiels de transport liés à la guerre en Iran sont préoccupants - nous pourrions assister à une hausse de l'inflation, ce qui pourrait faire baisser les dépenses de consommation", déclare David Swartz, analyste principal des actions chez Morningstar

** Les grandes surfaces Walmart WMT.O , Target TGT.N et Costco COST.O ont baissé de 1% à 4%

** Les sociétés d'habillement: Abercrombie & Fitch ANF.N en baisse de 7%, Under Armour UAA.N et VF Corp VFC.N en baisse de 3% chacun; Gap GAP.N en baisse de 3,5%

** Dollar General DG.N en baisse de 4% et Dollar Tree

DLTR.O en baisse de ~2%

** Bath & Body BBWI.N en baisse de ~4%, et Best Buy

BBY.N en baisse de 2,5%

** Les sociétés de biens de consommation: Church & Dwight

CHD.N , Procter & Gamble PG.N et Colgate Palmolive CL.N en baisse de 2% chacun; Newell Brands NWL.O en baisse de 4%

** Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N en baisse de 2% chacun; Williams-Sonoma WSM.N en baisse de 3% et Masco MAS.N en baisse de 4%

** Les marques de luxe: Ralph Lauren RL.N en baisse de ~2%, Capri Holdings CPRI.N en baisse de ~3% et Tapestry

TPR.N en baisse de 6%

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
88,000 USD NYSE -8,07%
BATH&BODY WORKS
22,020 USD NYSE -4,30%
BEST BUY
65,420 USD NYSE -2,91%
CAPRI HLDG
18,360 USD NYSE -3,19%
CHURCH & DWIGHT
99,958 USD NYSE -2,50%
COLGATE-PALMOLIV
93,085 USD NYSE -2,29%
COSTCO WHSL
980,6300 USD NASDAQ -2,59%
DOLLAR GENERAL
146,003 USD NYSE -3,68%
DOLLAR TREE
115,3050 USD NASDAQ -2,16%
ESTEE LAUDER RG-A
95,430 USD NYSE -3,81%
HOME DEPOT
360,300 USD NYSE -2,39%
LOWE'S COM
253,220 USD NYSE -2,08%
MASCO
65,370 USD NYSE -4,43%
NEWELL BRANDS
4,3650 USD NASDAQ -3,85%
PROCTER&GAMBLE
154,480 USD NYSE -2,36%
RALPH LAUREN RG-A
353,220 USD NYSE -1,84%
TAPESTRY
148,160 USD NYSE -5,56%
TARGET
118,295 USD NYSE -1,49%
UNDER ARMOUR RG-A
6,645 USD NYSE -2,49%
VF
18,120 USD NYSE -3,15%
VICTORIA'S SECRT
50,005 USD NYSE -16,67%
WALMART
122,2000 USD NASDAQ -4,39%
WILLIAMS-SONOMA
188,080 USD NYSE -4,16%
© 2026 Thomson Reuters.

