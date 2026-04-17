Les actions des producteurs d'engrais américains chutent après l'ouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran

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17 avril -

** Les actions des entreprises américaines de produits chimiques et d'engrais chutent dans les premiers échanges

** Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert à la suite d'un accord de cessez-le-feu , mais le président américain Donald Trump a déclaré que le blocus naval sur l'Iran "resterait pleinement en vigueur" jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour mettre fin à la guerre

** Les actions de Dow DOW.N ont chuté de 10,7%, CF Industries CF.N a perdu 9,6%, et LyondellBasell LYB.N a perdu 8,9% - toutes à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois

** Mosaic MOS.N a perdu 1,6 % et les actions cotées en bourse de Nutrien NTR.N ont perdu 4,8 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de deux mois

** Ces actions avaient enregistré des gains importants depuis le blocage d'Ormuz, par lequel de nombreux engrais sont expédiés

** L'indice S&P 1500 Composite Chemicals .SPCOMPM et le sous-indice S&P 1500 Fertilizers & Agriculture Chemicals

.SPCOMCHFA ont perdu respectivement 1,2 % et 3,4 %