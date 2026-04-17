 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des producteurs d'engrais américains chutent après l'ouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril -

** Les actions des entreprises américaines de produits chimiques et d'engrais chutent dans les premiers échanges

** Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert à la suite d'un accord de cessez-le-feu , mais le président américain Donald Trump a déclaré que le blocus naval sur l'Iran "resterait pleinement en vigueur" jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour mettre fin à la guerre

** Les actions de Dow DOW.N ont chuté de 10,7%, CF Industries CF.N a perdu 9,6%, et LyondellBasell LYB.N a perdu 8,9% - toutes à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois

** Mosaic MOS.N a perdu 1,6 % et les actions cotées en bourse de Nutrien NTR.N ont perdu 4,8 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de deux mois

** Ces actions avaient enregistré des gains importants depuis le blocage d'Ormuz, par lequel de nombreux engrais sont expédiés

** L'indice S&P 1500 Composite Chemicals .SPCOMPM et le sous-indice S&P 1500 Fertilizers & Agriculture Chemicals

.SPCOMCHFA ont perdu respectivement 1,2 % et 3,4 %

Valeurs associées

CF INDUSTRIES HL
112,610 USD NYSE -9,70%
DOW
35,595 USD NYSE -10,79%
LYONDELLBASELL I
66,270 USD NYSE -11,97%
MOSAIC
24,575 USD NYSE -0,65%
NUTRIEN
96,750 CAD TSX -5,29%
NUTRIEN
70,640 USD NYSE -5,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank